Die Holstein Women erreichen das Pokalfinale

Die Holstein Women stehen im Endspiel um den SHFV-LOTTO-Pokal. Der Regionalligist bezwang den Oberligisten Kieler MTV in einem umkämpften Spiel verdient mit 3:2. Allerdings bekleckerten sich die Women gegen den kampfstarken KMTV auf dem Sportplatz in Kiel-Schilksee nicht mit Ruhm. Der Oberligist führte bis zur 61. Minute mit 2:0 und hatte Holstein am Rande einer Niederlage. Im Finale trifft der Regionalligist auf den SV Henstedt Ulzburg. Die Partie wird am Mittwoch um 19 Uhr im Sportpark Malente ausgetragen.