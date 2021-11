Die Holstein Women haben keine Mühe mit Meppen

Dass es am Ende ein deutlicher Sieg der Kielerinnen wurde, daran hatten beiden Teams ihren Anteil. Zum einen die Gäste aus dem Emsland, die extrem harmlos waren und im Laufe der 90 Minuten lediglich zwei Torschüsse zustande brachten. Diese Gelegenheiten sollten KSV-Torhüterin Chiara Janike Leimgrübler jedoch nicht fordern. Darüber hinaus resultierte der deutliche Sieg der Begunk-Elf aber auch in der guten Leistung, die die Gastgeber aufs Feld brachten. Die Women wirkten konzentriert, ballsicher und gefielen durch ein gutes Stellungsspiel. Zudem wurde die Spielfreude, die sie an den Tag legten, in etlichen Momenten der Begegnung deutlich. Anzeige

Dass zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Heimsieg aufkamen, lag auch an der Tatsache, dass die Women bereits nach acht Minuten den Führungstreffer bejubeln konnten, da Jasmin Grosnick einen präzisen Freistoß von Sarah Begunk per Kopf in die Maschen wuchtete. Nach einer guten halben Stunde legten die Women dann das 2:0 nach: Die sehr agile Alia Redant zog vom Strafraumeck ab und noch abgefälscht schlug das Leder ein.

Nach dem Seitenwechsel sollten sich die Kräfteverhältnisse in keinster Weise ändern. Die logische Folge war das 3:0. Bei diesem Treffer konnten die Niedersachsen einen Freistoß der Women im Strafraum nicht resolut klären, so dass am Ende Sarah Begunk einen Ticken schneller am Ball war als Meppens Torhüterin Viola Schäfer.

Wenn man den Women an diesem Tag einen Vorwurf machen konnte, dann lediglich das sie aus ihrer Überlegenheit zu wenig gemacht haben. Mit einer Nuance mehr Entschlossenheit wäre problemlos ein wesentlich deutlicherer Sieg drin gewesen. Madita Thien (50.), Sarah Begunk (59.) und Luiza Zimmermann (85.) hatten jedenfalls aussichtsreiche Möglichkeiten zum Torerfolg.

Trotz des souveränen Sieges und der überzeugenden Leistung seines Teams fand KSV-Coach Bernd Begunk dennoch einige Aspekte, die ihm nicht gefielen: „Wir sind gut gestartet, doch dann gab es eine Phase, in wir Meppen haben am Spiel teilnehmen lassen. Da hat es uns an der nötigen Zweikampfhärte gemangelt. Des Weiteren hat sich auch diesmal gezeigt, dass wir einfach zu viele Torchancen vergeben und das unser größtes Manko darin besteht, dass wir einfach keine hundertprozentige Boxspielerin im Team haben.“