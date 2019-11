Die Holstein Women können aus dem Vollen schöpfen

Die Kielerinnen, die seit drei Spielen ungeschlagen sind, scheinen gewappnet. „Wir sind personell gut aufgestellt, spielerisch gut drauf, und Hannover ist auch zu schlagen“, gibt sich KSV-Trainer Bernd Begunk optimistisch. Sein Team überzeugte in den letzten Partien spielerisch und beherrschte aus einer flexiblen Abwehrkette heraus die Gegner nach Belieben. „Jede Spielerin kann auf mehreren Positionen spielen. Wir können variieren“, erklärt Begunk, der je nach Fitnesstand Sandra Krohn nach ihrer Knöchelprellung wieder auf der linken Außenbahn einsetzen könnte. In diesem Fall würde Samanta Carone auf ihre Lieblingsposition im Mittelfeld zurückkehren. Begunk kann aus dem Vollen schöpfen und kündigt an: „Wir sind auf Augenhöhe, und es wird ganz schwer, uns zu schlagen.“