Die Holstein Women sind beim TSV Siems gefordert

Die Holstein Women glauben, gut vorbereitet zu sein. Die Testspiele, vor allem gegen gute Herrenmannschaften aus dem Alt-Herren-Bereich, haben dem Team in punkto Zweikampfhärte und läuferisch einiges abverlangt. „Die SG Kühren zum Beispiel war für uns ein willkommener Gradmesser. Die sind wirklich stark, und nur ein starker Gegner bringt uns weiter. Auch wenn wir einige Fehler in der Abwehr gemacht haben und nicht entschlossen genug beim Torabschluss waren“, schildert Begunk, für den die 1:5-Niederlage gegen Kühren kein Beinbruch darstellt.

Personell sind die Women auf Rosen gebettet. 26 Spielerinnen stehen zur Verfügung von denen 18 in den Kader berufen werden. „Ich habe mir bereits eine Taktik zu Recht gelegt. Wer aber beim Anpfiff auf dem Platz steht, kann ich noch nicht sagen“, erklärt Begunk, der zwei Spielerinnen aus der U17 an Bord haben wird. Mittelfeldspielerin Vita Onderka und Angreiferin Ronja Jürgensen, die vor vier Tagen mit den B-Juniorinnen den Aufstieg in die Bundesliga Nord/Nordost schafften, sollen ihre Euphorie in das Frauenteam transportieren. Ebenfalls im Kader steht Jasmin Grosnick. Die Defensivakteurin wird nach einem Schienen- und Wadenbeinbruch womöglich zum ersten Pflichtspieleinsatz nach mehr als einem Jahr kommen.