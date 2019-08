Die Holstein Women starten gegen Meppen und freuen sich auf 1. FC Köln

„Da weiß niemand wirklich, was einen erwartet. Aber das ist auch egal. Wir schauen nur auf uns und spielen unser flexibles, offensives System“, erklärt KSV-Coach Bernd Begunk, der als Grundordnung ein 4-3-3 bevorzugt. Welche Spielerin zum Einsatz kommt, macht er von den letzten Trainingseindrücken abhängig. Als sicher gilt allerdings, dass die 16-jährige Sina Meyer, die sich aufgrund ihrer Zweikampfstärke in den Vordergrund gespielt hat, als Außenverteidigerin auflaufen wird. Auch Angreiferin Lisann Evert darf auf einen Einsatz in der Startelf hoffen. „Lisann hat in der Vorbereitung in jedem Spiel ein Tor geschossen und damit auf sich aufmerksam gemacht“, schildert Begunk, der im Mittelfeld auf die laufstarke Tabea Lycke als Taktgeberin setzt. Vor der Abwehr wäre seine zweikampfstarke Tochter Sarah eine Option, die als technisch versierte Spielerin ein Spiel eröffnen und lesen kann. „Es hängt viel von der Fitness ab. Wer im Urlaub rein gar nichts gemacht hat und nicht die Kondition und Physis mitbringt, spielt auch nicht. Das werde ich im Training schon sehen“, erklärt Trainer Bernd Begunk, dessen Team vor zwei Wochen bereits ein erstes Erfolgserlebnis feierte. Mit dem 3:2-Sieg im DFB-Pokal beim Magdeburger FFC zogen die Women in die zweite Runde ein und treffen nun am 7. September (14 Uhr, Waldwiese) auf den 1. FC Köln. „Ein Erstligist. Ein Hammerlos und eine schöne Aufgabe“, freut sich Begunk.