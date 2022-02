Die Holstein Women unterliegen dem Hamburger SV

Die Gäste ergriffen von Beginn an die Initiative und wurden auch bereits nach neun Minuten belohnt. Mit der Hacke legte Larissa Mühlhaus auf Emilia Hirche ab, die aus der Distanz traf. Holstein fand jedoch vier Minuten später eine schnelle Antwort: Sarah Begunk behauptete sich energisch im Laufduell mit Antonia Fischer und vollendete zum 1:1. Ein Treffer, der den Women in der Folge Sicherheit gab. Beide Teams begegneten sich nun auf Augenhöhe. Alina Steiner hätte die Women in Führung bringen können (21.), aber auch der HSV hatte die Chance zum 2:1 durch Anne van Bonn (24.).

