Die Holstein Women waren auswärts eine Macht

„Wir hatten schon fünf, sechs Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt sicher. Ohne Druck in die letzten Spiele zu gehen, ist schon was. Außerdem haben wir 2019 nur ein Pflichtspiel verloren“, erklärt der Coach, der mit seiner Mannschaft trotz der Niederlage im März gegen Meister Werder Bremen II (1:3) im Endklassement auf dem vierten Platz landete. Grund war die bemerkenswerte Auswärtsstärke. Holstein gewann auf fremdem Geläuf acht der elf Spiele und wurde bestes Auswärtsteam. „Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber auswärts kann das gerne so bleiben. Eine angenehme Überraschung. Gefreut hat mich aber auch, wie sich einige Spielerinnen entwickelt haben“, so Begunk, der dabei unter anderem an Neuzugang Sandra Krohn denkt.