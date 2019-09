Die Holstein Women wollen das Pokal-Wunder schaffen

Bundesligaluft bekommen die Holstein Women am Sonnabend (14 Uhr) auf der Waldwiese zu schnuppern. In der zweiten Runde des DFB-Pokals gastiert der Erstligist 1. FC Köln beim Regionalligisten. „Es ist sehr lange her, dass wir in der zweiten Runde standen. Vielleicht geht es ja noch weiter. Aber mit der Form vom letzten Wochenende wird das nichts“, sagt KSV-Trainer Bernd Begunk.