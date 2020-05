Die Hygieneregeln: Warum die Turnhalle der Leipziger Leplaystraße noch geschlossen ist

Viel Eigenverantwortung

„Es war ein sehr konstruktives Gespräch, in dem es vor allem um spezielle Desinfektionsmaßnahmen ging. Wir fangen ja nicht bei null an, haben längst Hygienerichtlinien aufgestellt und sind guter Dinge, dass die Halle zeitnah geöffnet wird“, informierte TuG-Vizepräsident Andreas Rupp. Am Mittwoch findet ein Vor-Ort-Termin statt.

Vieles ist gewöhnungsbedürftig

Der Montag war ein Glücksgefühltag in Bad Düben. Das Team vom TV Blau-Gelb 90 um Steffen Brost durfte nach achteinhalb Wochen vor der Tür wieder in die Halle in der Durchwehnaer Straße. „Die Mädels waren begeistert und wollten alles auf einmal machen“, berichtet der Vereinschef. In Absprache mit der Stadt Bad Düben gab es grünes Licht. Vieles ist gewöhnungsbedürftig, aber „wir müssen immer die Sicherheit gewähren, um uns selber zu schützen“. Vorerst sind die Turnerinnen aus den drei Liga-Mannschaften unterm Hallendach aktiv. Bei den Kindergruppen wird weiter auf die naturverbundene Variante gesetzt. Zum Abschluss des Freilufttrainings der Großen schaute der vereinseigene Turnvater Jahn im historischen Kostüm persönlich vorbei.