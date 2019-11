Die IceFighters Leipzig und der Punkt der Moral in Halle

Halle. Es war ein Wechselbad der Gefühle für den Leipziger Eishockey-Oberligisten am Freitagabend im Derby in Halle, das die Messestädter hauchdünn 3:4 nach Penaltyschießen verloren. Bei den Saale Bulls war zunächst durchaus ein Sieg drin, denn in den ersten 40 Minuten hatten die IceFighters das optische Übergewicht auf ihrer Seite. Doch bis dahin schossen die Sachsen keinen einzigen Treffer.