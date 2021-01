"Die Kondition liegt auf der Straße": Experte Carsten Dick macht dem HSC Beine

„Ich hatte einen Unfall“, erzählt Dick. „1989, auf dem Weg zur Bundeswehrkaserne in Ahlen bin ich in ein mitten auf der Straße querstehendes Auto gefahren.“ Die Verletzungen waren zum Glück nicht lebensbedrohlich: „Ir­gend­wie bin ich über das Dach des Autos gekommen, mein Motorrad war nur noch Klump.“ Das veränderte seine Sicht auf das Leben. „Von da an wollte ich nur noch das machen, was mir Spaß macht.“ Wäre der Unfall nicht geschehen, würde er heute wahrscheinlich irgendetwas mit Architektur machen. Zwei Jahre später begann er stattdessen das Sportstudium in Paderborn.

Voller Tatendrang

Ein Satz, der ihn ziemlich gut beschreibt: „Ich bin Münsteraner, Westfale, Vandale.“ Einer, der sich nicht über den Mund fahren lässt. Der sich um 1000 Baustellen auf einmal kümmert und voller Tatendrang steckt. Bis Dick 2002 seine Diplomarbeit mit dem Thema „Beweglichkeit und Dehnbarkeit“ abschloss, dauerte es 20 Semester.

Weil er sich in 25 Sportarten ausbilden ließ und nebenbei wie ein Verrückter arbeitete. Beispielsweise für das Rote Kreuz in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Büren. Noch so eine interessante Geschichte. Das Wörtchen Langeweile kennt er nicht: „Ich konnte es mir leisten und bin mit Plus aus dem Studium gekommen. Mich muss niemand zur Arbeit peitschen.“ Damals nicht und heute erst recht nicht.

Von den Wolfenbüttel Wildcats bis hin zu Felix Brych

Und weil er schon während des Studiums mehrere Mannschaften trainierte, fiel es Dick nicht schwer, an einem Standort mit 20 Bundesligisten in unterschiedlichen Sportarten Fuß zu fassen. „Ich habe immer irgendwelche Projekte für mich entdeckt“, sagt Dick. „Ich habe an der Uni mein eigenes Ding gemacht und wollte nie in einem Fitnessstudio versauern.“ Das würde wohl auch nicht passen.

2007 zog es Dick nach Hannover. Die Stadt, die mit einer ähnlichen Sportdichte ausgestattet ist. Von der Südstadt aus betreute er beispielsweise als Athletik- und Ernährungscoach die Wolfenbüttel Wildcats. Von den Bundesliga-Basketballerinnen bekam er einen Spitznamen, der ihm ein weiteres Standbein einbrachte. Weil er für die Getränke eigens Mineralwasser aus seiner Heimat anliefern ließ, nannten sie ihn Miraculix.