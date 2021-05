Die Krauß-Dynastie: Vier Generationen, vier starke Leipziger Kicker

Leipzig. Das Vater und Sohn gute Fußballer sind, gibt es ab und an. Auch Großvater und Enkel, wie im Fall Walter und Marco Rose, sind zuweilen in Serie fußballerische Hochkaräter. Aber das gleich vier Generationen einer Familie in Folge hochbegabte Kicker hervorbringen, sucht seinesgleichen. Die Leipziger Krauß-Dynastie bildet so eine Rarität: Fritz, Roland, Holger und Tom. Davor könnte man sogar noch Gustav nennen. Er trat aber weniger als Spieler als vielmehr als Mitbegründer von TuRa Leipzig in Erscheinung.

