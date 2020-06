Die Kugelstoßer Storl und Lewke wollen wieder das Wettkampf-Gefühl erleben

Leipzig. Es kommt (bislang) höchst selten vor, dass sich Sachsens erfolgreichster Kugelstoßer aller Zeiten jenseits der Hallen-Wettkämpfe in seiner Wahlheimat Leipzig präsentiert. Beim letzten Mal – es ist genau zwei Jahre her – ging die Sache in die Hose. „Sechs Nasse – Storl hält sich nicht im Ring“, titelte die LVZ im Juni 2017, als der zweifache Weltmeister am Rande des Stadtfestes keinen einzigen gültigen Versuch zustande brachte. Darauf angesprochen hat der 29-Jährige sofort die richtige Ausrede parat: „Die Anlage auf dem Augustusplatz war halt ziemlich abschüssig.“

Am späten Freitagnachmittag soll alles anders werden – natürlich besser. Zwar sind Wettkämpfe in Sachsen erst ab Sonnabend erlaubt, weshalb der Trainingswettkampf unter Ausschluss der Öffentlichkeit nicht in die Bestenlisten eingeht. Doch es handelt sich nach der Corona-Pause um einen der ersten ernsthaften Tests, bei dem die Athleten schon mal „die Hosen runterlassen“, wie Trainer Wilko Schaa feststellt – freilich nicht im wörtlichen Sinne. Zuschauen werden sicher viele Leichtathletik-Fans, denn die sechs Durchgänge werden samt professioneller Moderation live auf Storls Youtube-Kanal und unter anderem im SPORTBUZZER übertragen.

Die Top-Gruppe mit Storl und dem DM-Dritten Dennis Lewke (beide SC DHfK) ist 17 Uhr an der Reihe, die Veranstaltung beginnt 15.40 Uhr. Herausgefordert wird das Leipziger Duo vom deutschen U23-Meister Cedric Trinemeier, der zu Saisonbeginn von Mannheim nach Sachsen umzog und in Chemnitz bei Bundestrainer Sven Lang trainiert.

Athleten wollen in Wettkampfmodus zurückfinden

Dessen Leipziger Kollege Wilko Schaa ist froh, dass der Freitagstest dank der Unterstützung der Stadt und des Olympiastützpunktes recht kurzfristig auf die Beine gestellt werden konnte. Sein kleines Team kann nach endlich behobenen Sturmschäden seit Mai wieder das Werferhaus nutzen, wo beim Stoßen gegen die „Plane“ technische Details besser umsetzbar seien. „Da ist die Weite erst mal uninteressant.“ Auch auf den Freistaat ist der Coach gut zu sprechen. Dank der Ausnahmegenehmigung für Profis und Bundeskader habe es trotz der Pandemie fast keinen Trainingsausfall gegeben.