Die Lage im Ostfußball: "Fürs Leidtun kann sich Dynamo Dresden nichts kaufen"

Geschlossene Ligen statt Abstiegsgespenst?

Ein Scheitern auf breiter Linie also, für das Stahlknecht aber nicht nur die allgemein fehlende Wirtschaftskraft im Osten, sondern auch konkrete Managementfehler bei den Klubs verantwortlich machte. Der Wissenschaftler Breuer verwies zusetzlich auf ähnliche Probleme im Westen und erklärte, dass ein wirtschaftliches Grundproblem im deutschen Fußball der dauernd drohende Abstieg sei. Seine Lösung: geschlossene Ligen wie in den USA.

Positivbeispiele Aue und Union

Dazwischen wurde DFB-Präsident Fritz Keller zugeschaltet, der von seinen Erfahrungen als Präsident des SC Freiburg berichtete. "Wir haben in guten Zeiten immer ein bisschen Geld unters Kopfkissen gelegt", erzählte der Winzer. Als positives Beispiel im Osten wurde daraufhin Erzgebirge Aue genannt, das souverän die Klasse in der 2. Liga hielt - für Breuer der SC Freiburg Ostdeutschlands.

Nur leider fehlen solche Leuchttürme ansonsten in den neuen Ländern auf weiter Flur, weshalb einige frühere DDR-Oberliga-Stars wie "Dixie" Dörner schon eine Aussetzung der Abstiegsregel infolge der Corona-Pause forderten - vor allem mit Blick auf Dynamo Dresden , das zwischendurch in Quarantäne musste. DFB-Präsi Keller erklärte dazu, dass ihm Dynamo sehr leid tue und er die Gefühle gut nachempfinden könne, weil er mit Freiburg schon vier Mal abgestiegen sei. "Fürs Leidtun kann sich Dynamo auch nichts kaufen", entgegnete Chris Förster darauf.

Einen neutralen Blick auf die Chose hatte Hendrik Schiphorst von der Vermarktungsagentur Sportfive. Er sah kein genuines Ost-West-Problem, denn Städte wie Dortmund und Dresden wären wirtschaftlich im Prinzip vergleichbar. Dazu komme mit Union Berlin ein weiteres Beispiel, wie man aus geringen Möglichkeiten viel machen kann. Dem könnten Dynamo, Lok und Co. ja in den kommenden Jahren nacheifern. So konnte die Runde am Ende auch mit etwas Positivem rausgehen. Oder wie man im Fußball sagen würde: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.