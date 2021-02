Die letzte Neubesetzung des Präsidentenamtes beim VfB Leipzig

Leipzig. Jens Peter Hirschmanns Amtszeit als Präsident des VfB Leipzig wird zwar kurz, aber historisch werden, so weit darf spekuliert werden. Am 18. Januar diesen Jahres wurde Hirschmann zum neuen und wohl letzten Boss des ersten deutschen Meisters gewählt, nachdem Vorgänger Dirk Sander aus familiären und beruflichen Gründen sein Amt niedergelegt hatte. „Ich danke Dirk Sander für dessen in den letzten Jahren geleistete Arbeit für den VfB Leipzig. Ohne seine Weitsicht und sein Engagement stünden wir nicht kurz vor unserem Ziel, der Verschmelzung mit dem 1. FC Lokomotive Leipzig“, so Hirschmann, der zeitgleich aus dem Aufsichtsrat des VfB ausscheidet. Seit 2011 ist er zudem stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Lok Leipzig.

