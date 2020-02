Die letzten Infos vor dem Heimspiel von Hannover 96 gegen den Hamburger SV

Hannover 96 und der Hamburger SV trafen in Bundesliga, DFB-Pokal und Oberliga Nord insgesamt 72 Mal aufeinander. 96 konnte davon 21 Duelle für sich entscheiden, teilte sich 17 Mal die Punkte mit dem HSV und unterlag in 34 Partien.

Nach dem Platzverweis von Josip Elez und der Verletzung von Felipe in Fürth gehen Hannover 96 die Innenverteidiger aus. Waldemar Anton muss zurück ins Abwehrzentrum, Marcel Franke kehrte nach seiner Knieverletzung unter der Woche zurück ins Mannschaftstraining - und wäre im Idealfall gegen Hamburg wohl von Beginn an gesetzt. Auch Kapitän Marvin Bakalorz meldete sich rechtzeitig wieder fit und zog im Training voll mit. Neuzugang John Guidetti könnte im Kader stehen, für Sturmkollege Hendrik Weydandt kommt der HSV wohl noch zu früh.

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak

"Sie haben einen sehr guten Start in die Rückrunde hingelegt, haben einen qualitativ sehr guten Kader. Wir wissen, was auf uns zukommt, und freuen uns, uns mit dieser Qualität messen zu können. Der HSV hat natürlich eine sehr spielstarke Mannschaft und eine gewisse Geschwindigkeit in den eigenen Reihen. Wir haben einen großen Respekt vor dem HSV, aber keine Angst. So wollen wir auch auftreten. Wir werden alles investieren, vom Anpfiff bis zum Abpfiff."