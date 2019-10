Die letzten Infos vor dem Auswärtsspiel von Hannover 96 bei Dynamo Dresden

Die Ausgangslage

Acht Punkte aus acht Partien - das ist eindeutig zu wenig für die Ansprüche von Hannover 96. Am vergangenen Montag verlor das Team von Mirko Slomka mit 0:4 gegen den 1. FC Nürnberg. Gerade in der Offensive hakt es bei den "Roten" noch gewaltig. Doch auch Gegner Dynamo Dresden strotzt aktuell nicht vor Selbstvertrauen. Gerade einmal zwei Siege konnte das Team von Christian Fiel in den ersten acht Partien feiern - genau wie 96. Das jüngste Zweitliga-Spiel verloren die Dresdener mit 1:4 bei Erzgebirge Aue.

Die Statistik

Erst zweimal sind Hannover 96 und Dynamo Dresden in einem Liga-Duell aufeinander getroffen. In der Saison 2016/17 verlor 96 das Hinspiel auf heimischen Platz mit 0:2. Beim Rückspiel in Dresden sicherten sich die "Roten" dann die drei Punkte - und gewannen dank der Treffer von Martin Harnik und Kenan Karaman mit 2:1.

Im DFB-Pokal sind sich beide Teams bereits dreimal begegnet. Vor allem die jüngste Pokal-Partie aus dem Oktober 2012 dürfte einigen Fans in Erinnerung geblieben sein. Nach einem 1:1 nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung wurde der Sieger erst im Elfmeterschießen ermittelt. 96 gewann mit 4:3 - und zog damit ins Pokal-Achtelfinale ein.