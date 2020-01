Die letzten Infos zum Spiel von Hannover 96 beim SSV Jahn Regensburg

Das Hinspiel, das erste Heimpflichtspiel nach dem 96-Abstieg und das erste überhaupt gegen Jahn, endete 1:1 . Zieler hielt einen Elfmeter von Grüttner, Weydandt brachte 96 in Führung, Albers glich aus. Ducksch hat in drei Partien gegen Jahn zweimal getroffen (für Kiel). Trainer Kocak hat mit Sandhausen einmal gegen Regensburg gewonnen (2:0), auswärts 1:2 verloren.

Hannovers Marcel Franke (links) zieht an Regensburgs Sebastian Stolze. ©

Dennis Aogo (Achillessehne) ist noch in der Reha, spielt in den 96-Plänen aber ohnehin keine Rolle mehr. Timo Hübers (Knie-OP) trainiert wieder, kommt aber für Pflichtspieleinsätze noch nicht infrage. Eigentlich fit, aber trotzdem nicht im Kader ist überraschend Sebastian Jung . Außerdem hat Kocak auch Matthias Ostrzolek und Jungprofi Niklas Tarnat nicht nominiert.

Kenan Kocak hatte Hoffnung, aber Hendrik Weydandt fällt aus . Der Stürmer hatte nach Achillessehnenproblemen bereits wieder mit dem Team trainiert, aber in dieser Woche „einen kleinen Rückschlag erlitten“, berichtete Kocak. Ein Einsatz kommt zu früh. Ersatztorwart Martin Hansen hat sich am Syndesmoseband verletzt und fällt voraussichtlich bis Saisonende aus.

2018/2019: Hannover 96 - Werder Bremen: Der vorerst letzte Rückrundenauftakt in der 1. Bundesliga. Der starke Esser konnte den einzigen Treffer im Spiel durch einen Abstauber von Milot Rashica nicht verhindern. Trainer: André Breitenreiter ©

Die Rückrundenauftakte von Hannover 96 der vergangenen zehn Jahren in Bildern

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak:

Auf die Frage, was bei 96 in der Rückrunde besser werden muss, antwortete Kocak bei der Pressekonferenz: "Alles", und lacht. "Alles - Punkt. Wir haben nicht den Luxus, dass wir uns auf irgendwas ausruhen können. Wir sind froh, dass wir endlich wieder um Punkte kämpfen können." Zu den beiden Neuzugängen Dominik Kaiser und John Guidetti sagte der 96-Trainer: "Sie haben sich beide sehr gut integriert. Wir sind froh, dass sie dabei sind. Wir haben bei der Verpflichtung auch darauf geachtet, Persönlichkeiten zu holen. Aber Leader allein bringen auch nichts. Wir müssen uns gegenseitig pushen, es muss in der Gesamteinheit stimmen."

Das sagt Regensburg-Trainer Mersad Selimbegovic:

"Die werden mit Vollgas antreten. Sie wissen schon, dass sie den Ansprüchen hinterherlaufen", sagt Selimbegovic. Auch zum Manager-Wechsel von Jan Schlaudraff zu Gerhard Zuber äußerte sich der Jahn-Coach: "Ich gehe davon aus, dass es sie zusammenschweißen kann."