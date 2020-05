Die letzten Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim SV Sandhausen

Die Ausgangslage

Hannover 96 war zuletzt im Aufwind, musste nach drei Siegen in Serie unter der Woche gegen den Karlsruher SC allerdings einen Dämpfer in Form eines 1:1-Unentschieden hinnehmen. In Abstiegsgefahr sollten die Roten aber nicht mehr geraten. Anders die Situation in Sandhausen, die nur vier Punkte über dem Strich stehen. Immerhin gelang am Mittwoch der erste Sieg nach der Coronapause, ein 1:0 gegen Wehen Wiesbaden.

Statistik

An das letzte Auswärtsspiel beim SV Sandhausen denkt man bei Hannover 96 gerne zurück. Im Mai 2017 feierten die Roten nach einem 1:1 im Hardtwaldstadion den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Davor und danach sind sich beide Teams nur jeweils einmal in Hannover begegnet. Im Hinspiel der Saison 2016/17 gab es ein müdes 0:0, im Hinspiel der laufenden Spielzeit ein 1:1. In den drei Duellen der beiden Mannschaften waren bislang also nicht nur wenige Tore zu sehen - es gab bislang auch noch keinen Sieger.