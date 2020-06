Die letzten Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim FC Erzgebirge Aue.

Schon vor der Partie steht fest, dass beide Teams kommende Saison in der 2. Bundesliga spielen werden. Weil die direkten Konkurrenten mitgespielt haben, hat sich der FC Erzgebirge Aue den Klassenerhalt trotz der 1:2-Niederlage gegen den VfL Bochum vorzeitig gesichert. Hannover 96 ist endgültig aus dem Aufstiegsrennen raus. Daran konnte auch der starke Auftritt beim 4:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli am vergangenen Mittwoch nichts mehr ändern.

Erst dreimal kam es zu einem direkten Aufeinandertreffen zwischen dem FC Erzgebirge Aue und Hannover 96. In der Bilanz haben die Roten die Nase vorn: Bisher konnten die Veilchen keines der Duelle für sich entscheiden. Zweimal gingen die Niedersachsen als Sieger vom Platz, einmal trennten sich die beiden Mannschaften mit einem Unentschieden. Bemerkenswert: In jedem der Duelle gegen die Sachsen erzielten die Roten mindestens zwei Treffer.

Die Roten können nahezu aus dem Vollen schöpfen. Ob Kapitän Marvin Bakalorz und Linton Maina zur Verfügung stehen, war zuletzt allerdings noch fraglich. Weil Kenan Kocak den Ersatztorhütern Michael Ratajczak und Martin Hansen in den letzten beiden Spielen der Saison Einsatzzeit geben will, wird Stammkeeper Ron-Robert Zieler im Kader der Niedersachsen fehlen.

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak

"Aue ist eine sehr erfahrene und sehr routinierte Mannschaft. Sie haben Qualität in ihren Reihen, sich in den letzten Jahren in der 2. Liga bewiesen und mit Dirk Schuster einen fantastischen Trainer."

Das sagt FCE-Trainer Dirk Schuster

"Mit Hannover 96 kommt natürlich ein Gegner hierher, der sehr gut performt hat in den letzten Wochen. Da wird sehr gute Arbeit geleistet. Hannover 96 hat natürlich auch vom Portfolio der Mannschaft her sehr viel Potenzial. Wenn man alleine da vorne die Sturmreihe sieht mit Ducksch, Guidetti, Teuchert, Weydandt - das sind für mich Bundesliga-Stürmer. Da wissen wir natürlich auch, was auf uns zurollen könnte. Trotzdem denke ich, dass sich die Mannschaft in einem guten körperlichen Zustand befinden könnte."