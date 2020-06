Die letzten Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den 1. FC Heidenheim

Hannover befindet sich im Aufwärtstrend: In den zurückliegenden sechs Partien hat das Team von Kenan Kocak nur ein einziges Mal verloren (ein Remis, vier Siege). Zuletzt überzeugten die Niedersachsen - zumindest eine Halbzeit - beim 3:0-Heimsieg gegen Dynamo Dresden. In den bisherigen Rückrundenspielen trafen die Roten satte 23 Mal - und damit mehr als jedes andere Zweitliga-Team. Einen Ligahöchstwert hält auch Gegner Heidenheim: Der FCH blieb in der laufenden Spielzeit gleich 14 Mal ohne Gegentor. Aktuell rangiert das Team von Frank Schmidt auf Tabellenplatz vier. Aus den vergangenen drei Partien holten die Heidenheimer sieben Punkte.

So werden die Heimspiele von Hannover 96 in Zeiten von Corona laufen

Das anstehende Duell ist das vierte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. In der Saison 2016/17 behielten die Roten in beiden Duellen die Oberhand, im Hinspiel der laufenden Spielzeit gewann der FCH deutlich mit 4:0.

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak

"Heidenheim ist sehr diszipliniert, sehr lauffreudig aber kann auch gut Fußball spielen. Kleindienst ist immer gut für den ein Tor. Sie haben eine hohe Qualität in ihren Reihen, aber darauf sind wir vorbereitet. Mit Frank Schmidt habe ich noch zusammen gespielt. Er ist ein fantastischer Typ, ein super Mensch und ein fantastischer Trainer. Es verdient allerhöchsten Respekt, was er auf die beine gestellt hat. Ich kann mich noch erinnern, als sie vor zwei Jahren nicht gut gestartet sind und gegen den Abstieg gespielt haben, haben sie trotzdem an Frank geglaubt. Was sie auf die Beine gestellt haben, ist einzigartig."

Das sagt Heidenheim-Coach Frank Schmidt

„Hannover 96 ist eine erfahrene und gut besetzte Mannschaft, die sich unter Kenan Kocak stark verbessert hat und sind mittlerweile Sechster ist. Die Mannschaft hat Qualität und hat in den letzten Wochen viele Tore geschossen und gut gepunktet. Trotzdem fahren wir natürlich nach Hannover, um auswärts ein Spiel zu gewinnen – das ist unser Ziel. So selbstbewusst können wir sein. Aber da gehört viel Arbeit und eine gute Leistung über die gesamte Spielzeit dazu.“