Die Macht der Resultate: Dynamo Dresden braucht Siege und Punkte 

Dresden. Fußball ist ein Ergebnissport – eine alte Weisheit, die Dynamo Dresden seit zwei Monaten arg zu schaffen macht. Sechs der sieben Punktspiele in diesem Zeitraum gingen verloren, drei von theoretisch möglichen 21 Zählern sind die magere Ausbeute. Besonders in den drei jüngsten Begegnungen jeweils mit Mannschaften aus den Top-Vier der aktuellen Zweitliga-Tabelle gab es nichts zu holen – null zu sieben Tore stehen dort zu Buche. War man beim FC St. Pauli (0:3) auch spielerisch auf verlorenem Posten, hielten die Schwarz-Gelben gegen Nürnberg (0:1) und zuletzt am Sonnabend beim FC Schalke 04 (0:3) immerhin fußballerisch gut mit. Wenn da nur die Sache mit dem Ergebnissport nicht wäre... Anzeige

Gewisse Schwäche bei Standards

Trotz der engagierten Leistung, für die Trainer Alexander Schmidt seine Mannschaft nach dem Duell mit den Königsblauen gelobt hatte, macht er auch klar: „Wir sind ganz weit weg davon, dass wir etwas schönreden, wenn wir verlieren. Da bin speziell ich sehr kritisch, wir beleuchten und analysieren alles. Wir wollen und müssen das verbessern.“ Allerdings stecke Dynamo gerade mitten in diesem Prozess, den ein Aufsteiger nun mal durchmachen muss. „Der seit Sonnabend 53-Jährige erklärt: „Wir haben Spieler, die noch nicht so die Erfahrung haben. Ich habe aber das Gefühl, dass wir uns, was die Cleverness angeht, weiterentwickeln.“

Stürmer Pascal Sohm gehört mit seinen fast 30 Jahren zu den erfahreneren Dynamos, wenn auch vor allem in der 3. Liga. Ihm ist klar, dass das schwächelnde Offensivspiel der Schwarz-Gelben ein Hauptgrund der aktuellen Misere ist: „Die Chancen, die wir hatten, sind beim letzten Pass immer wieder im Keim erstickt. Schalke hat es uns auch echt schwer gemacht“, resümiert er.

Der Chefcoach bleibt optimistisch

Gegen die Schalker zeigte sich zudem eine gewisse Schwäche bei Standards. Da sorgte vorn einzig Sohm mit einem Kopfball nach einer Ecke für echte Torgefahr. Hinten kassierte die SGD jedoch nach ruhenden Bällen zwei späte Gegentreffer. „Am Anfang waren wir bei den Standards stabil. Mit unseren Einwechslungen ist das ein bisschen instabiler geworden“, musste Alexander Schmidt zugeben und wurde mit Blick auf das 0:2 konkreter: „Am kurzen Pfosten waren wir nicht so präsent, wie ich mir das vorgestellt hätte. Da muss man aktiver zum Ball gehen.“

Doch der Chefcoach bleibt optimistisch. „Jetzt heißt es einfach, dass wir in den nächsten Spielen die Punkte holen. Gegen Sandhausen und Kiel wird es dann wieder anders ausschauen“, blickt er auf die beiden kommenden Ligagegner voraus, die in der Tabelle hinter der Sportgemeinschaft rangieren. Zuvor allerdings empfängt Dynamo am Mittwochabend den FC St. Pauli im Rudolf-Harbig-Stadion – ausgerechnet eines dieser Spitzenteams, gegen die man zuletzt nichts Zählbares einfuhr. Und die Kiezkicker sind Tabellenführer und reisen nach dem 4:0-Erfolg gegen Hansa Rostock mit viel Rückenwind an.