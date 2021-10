"Die Mathematik ist relativ klar": RB Leipzig bei Paris Saint-Germain unter Zugzwang

Leipzig. „Die Mathematik ist relativ klar.“ Treffender hätte Jesse Marsch die Ausgangslage vor dem Gastspiel von RB Leipzig bei Paris Saint-Germain am Dienstag (21 Uhr, DAZN) nicht zusammenfassen können. Auch wenn es für genaue Berechnungen vor dem dritten Gruppenspieltag der Champions League aufgrund der vielen Eventualitäten bei noch vier ausstehenden Partien zu früh ist: Der Coach der Sachsen hat natürlich recht. Sein Team rangiert mit null Punkten auf dem letzten Platz von Gruppe A. Gastgeber PSG ist mit vier Zählern Erster, gefolgt von Club Brügge mit ebenfalls vier Punkten. Manchester City lauert auf Platz drei mit drei Punkten. Anzeige

Marsch: "Wir brauchen Punkte"

Zur Mathematik: Kann RB auch im dritten Anlauf in der Königsklasse nichts Zählbares mitnehmen, beträgt der Rückstand auf PSG sieben Punkte. Je nachdem wie die bereits um 18.45 Uhr beginnende Begegnung zwischen den Belgiern und ManCity ausgeht, wären es bei einer Leipziger Niederlage weiterhin drei (bei Sieg Brügge) oder vier Zähler Abstand (bei Unentschieden oder Sieg City) auf Rang drei. Der würde zum Überwintern im europäischen Wettbewerb reichen, dann allerdings in der Europa statt in der Champions League.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom Abschlusstraining am Cottaweg Bevor es für RB Leipzig zum Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain geht, trainierten die Profis am 18. Oktober 2021 am Cottaweg. ©

Marschs Schluss ist deshalb so einfach wie herausfordernd: „Wir brauchen Punkte.“ Das Problem: Auf Seiten des Gegners warten mit Angel Di Maria, Kylian Mbappé und natürlich Lionel Messi einige der „vielleicht besten Angriffsspieler der Welt“. Dass Neymar mit Adduktorenbeschwerden verletzt ausfällt, dürfte nur teilweise ins Gewicht fallen. Der Defensivarbeit kommt unter diesen Voraussetzungen demnach besondere Bedeutung zu. Zu leisten ist die laut dem US-Amerikaner nur im gesamten Mannschaftsverbund. „Wir haben gesehen, was Brügge gemacht hat. Sie waren natürlich sehr gut im Eins-gegen-Eins. Aber sie waren eben auch als Gruppe immer bereit dazwischenzugehen, wenn einer der Drei den Ball hatte“, so Marsch am Montag. Der belgische Meister ist das Überraschungsteam der Gruppe, gewann nicht nur in Leipzig, sondern trotzte dem französischen Starensemble zuvor auch ein Unentschieden ab.

Ob es am Dienstag in der RB-Abwehr auf eine Dreierkette, die bei Bedarf zur Fünferkette wird, oder auf eine Viererkette hinausläuft, wollte Marsch rund 32 Stunden vor dem Anpfiff nicht verraten, war allerdings durchaus zu kleinen Scherzen aufgelegt. „Vielleicht wäre in diesem Fall ja auch eine Siebenerkette eine Möglichkeit“, meinte er mit einem Lächeln. Dass die Frage keine triviale ist, zeigen die bisherigen Pflichtspielauftritte in dieser Saison. Marsch favorisierte im Gegensatz zu seinem Vorgänger Julian Nagelsmann zumeist das Quartett hinten, hatte damit aber nicht den erhofften Erfolg. Wettbewerbsübergreifend ließ er in acht von elf Partien so beginnen. Vier davon gingen verloren. Drei Spiele begannen mit einem Trio hinten, was zwei Siege brachte.

Mukiele: "Wir sind anders, Paris ist es auch"

Wie auch immer der 47-Jährige und seine Kollegen Achim Beierlorzer sowie Marco Kurth sich taktisch entscheiden, auf welche Qualitäten es ankommt in Paris, ist klar. „Wir müssen sehr gut sein im Eins-gegen-Eins, hart und aggressiv verteidigen und brauchen einen Peter Gulacsi in Bestform.“ Natürlich vergaß Marsch nicht, Bereitschaft, Leidenschaft und Selbstvertrauen zu erwähnen. Die gehören bei ihm aber ohnehin stets zum Programm, auch wenn seine Jungs sie in dieser Saison zu selten in ausreichender Konstanz auf dem Rasen umsetzen. Oder um es in den Worten von Emil Forsberg nach dem 1:1 in Freiburg auszudrücken. „Wir machen es uns momentan schwer. Ich hoffe, dass wir gegen Paris eine andere Leistung zeigen.“

Dass RB die hinlegen kann, davon ist Nordi Mukiele überzeugt. Für den 23-Jährigen, der in Montreuil nahe Paris geboren wurde, ist die Partie am Dienstag eine Rückkehr in die Heimat und – natürlich – etwas Besonderes. Trotz Messi und Co. sei der Respekt vor PSG beim vierten Aufeinandertreffen nicht riesig. „Du musst jeden Gegner respektieren und immer zu 100 Prozent fokussiert sein“, so der Verteidiger, der keine Parallelen zu den Duellen der Vorsaison (0:1 bei PSG, 2:1 in der Red Bull Arena) ziehen oder Ausreden suchen mochte. „Wir sind anders, Paris ist es auch. Es liegt an uns, konzentriert zu sein und den Matchplan umzusetzen.“