Die "nackten Zahlen" lügen (nicht): RB Leipzigs Defensive wird zurecht gelobt

Leipzig. Für Statistik-Liebhaber ist der Fußball ein wahres Schlaraffenland. Dass Ballkontakte einzelner Spieler, Pässe und Schüsse, aufgenommen werden, ist schon lange gebräuchlich. Um diese Daten zu erheben, werden Kamerabilder automatisiert ausgewertet. Inzwischen geht die Daten-Erhebung aber weit darüber hinaus. Bundesligavereine lassen ihre Trainingseinheiten von Kameras aufzeichnen und zusätzlich ihre Spieler mit gechipten Westen trainieren. So können beispielsweise die Herzfrequenz, aber auch die genaue Positionierung der Akteure auf dem Feld haargenau mitverfolgt werden. Heraus kommen Unmengen an Werten und Zahlen. Die entscheidende Frage: Wie können diese sinnvoll genutzt werden? Welche Mannschaft hat besser gespielt, war der Sieg verdient, war Glück oder Pech dabei?

Summe der Wahrscheinlichkeiten

Nachholbedarf in der Offensive

Wie schlägt sich RB Leipzig also in dieser Saison nach 21 absolvierten Spielen? Antwort: Die Nagelsmann-Elf liegt weitgehend im Soll. Gemäß Statistik hätten die Messestädter 40,3 Tore erzielen sollen, 37 waren es tatsächlich bis hierhin. Defensiv haben sie bei 18,7 erwarteten Gegentoren 18 kassiert. Der Wert der besten Defensive der Liga wirkt insofern noch stärker, weil der VfL Wolfsburg als Team mit den zweitwenigsten Gegentreffern der Liga anstelle der 19 gegen sie erzielten Tore eigentlich 25,6 Tore hätte kassieren "müssen". Die RBler lassen folglich Gegner mit Abstand am seltensten zu guten Torchancen kommen.

Defensive kompensiert offensive Verluste

Die offensive Verantwortung wird mittlerweile gleichmäßiger auf die Schultern mehrerer Spieler verteilt. Sørloth, Christopher Nkunku , Dani Olmo und Angeliño haben alle in Summe etwa ähnlich gute Tormöglichkeiten. Letzterer sticht allerdings noch einmal heraus. Er verbucht 4,3 xGoals (und tatsächlich auch vier Tore) in seiner persönlichen Statistik. Zudem werden bei keinem anderen RB -Akteur häufiger aus Torschussvorlagen tatsächliche Torvorlagen (5,33 xAssists). Nkunku ist es gegen Leverkusen übrigens gelungen, die Wahrscheinlichkeit auszutricksen: Er erzielte das Siegtor trotz einer lediglich sechsprozentigen Wahrscheinlichkeit (0,06 xGoals).

Gewissermaßen kompensiert Taktikfuchs Nagelsmann den Verlust von Toren dadurch, dass er das Team defensiver ausrichtet. Im Vergleich zur vergangenen Saison wird die Offensive nicht an die Leistungen anknüpfen können. Spielen sie exakt so weiter wie bisher, dürften am Ende etwa 60 Tore und 30 Gegentore in der Bilanz stehen (81:37 in der Vorsaison). Belastbar ist diese Prognose natürlich nicht wirklich. Überraschungen sind immer drin.