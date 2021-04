Die neue Podwart-Folge: 125-Jähriges im Kölner Partykeller - VAR oder nicht VAR? 

Der 96-Podwart erscheint zum zehnten Mal: „Das Jubiläum 125/96 - VAR oder nicht VAR?“ Happy Birthday, Hannover 96. 125 Jahre und mal wieder in der Krise? Das erinnert den HAZ-Platzwart an vergangene runde und unrunde Geburtstage. Wenn die Partycrasher-Profis nicht mitspielen, müssen wir reden. Der HAZ-Platzwart und der Tiete diskutieren in einer XXL-Folge über den Trainer, den Kölner Partykeller (VAR) und ihre eigene, ganz persönliche 125-Jahre-Elf.

Anzeige

Zum 125-Jährigen dauert die neue Folge exakt 1:25 Stunden. Gerade und unzensiert geschnitten. Genau wie der eingespielte Platzwart-Classic "Undercut", ein Song über Frisuren, angelegt an die Diskussion um "Lorko", Pokalheldentrainer Michael Lorkowski.