Die neuen Superstars: Alphonso Davies im Porträt – Erst Bayern, dann ab nach Hollywood

Der FC Bayern München hat wieder ein Fußball-Megatalent, mit dem gerade der Vertrag bis 2025 verlängert wurde. Laut Transfermarkt.de steigerte Alphonso Davies (19), den die Münchner vor eineinhalb Jahren für 11,5 Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps verpflichteten, seinen Marktwert auf 45 Millionen Euro. Andere Fakten beeindrucken noch mehr: Im Vergleich mit allen Teenagern in Europas Top-5-Ligen hat Davies in dieser Saison die meisten erfolgreichen Dribblings (64) und die drittmeisten gewonnenen Tacklings (49). Was dokumentiert, wie der ehemalige Linksaußen bei Bayern zum Linksverteidiger wurde.

Alphonso kam auf der Flucht zur Welt, am 2. November 2000 als drittes von sechs Kindern in Buduburam, einem Flüchtlingslager in Ghana. Fünf Jahre lebte er dort mit seiner Mutter Victoria und Vater Debeah sowie einer Schwester, weit weg von der Heimat Liberia, in der ein Bürgerkrieg tobte. Davies’ Eltern mussten über Leichen steigen, um an Essen zu kommen. Ihren ersten Sohn mussten sie in Liberia zurücklassen, Alphonsos Geburt war ihr Lichtblick. „Du weißt im Flüchtlingslager nie, was der nächste Tag für dich bringt“, erzählte Mutter Victoria der Süddeutschen Zeitung. Im Camp kickte Alphonso voller Träume im Elend.