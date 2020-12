Die Noten zu Dynamo Dresdens Hinrunde: Yannick Stark kickt sich an die Spitze

Dresden. Beim Zweitligisten Darmstadt 98 ging es für ihn nicht weiter, sein auslaufender Vertrag am Böllenfalltor wurde im Sommer nicht verlängert, so folgte Yannick Stark dem Ruf aus Dresden. Beim Zweitliga-Absteiger Dynamo erhofften sich der neue Sport-Geschäftsführer Ralf Becker und Trainer Markus Kauczinski noch eine Menge von Stark, der die Erfahrung aus 186 Zweitliga-Spielen für die 98er, 1860 München und den FSV Frankfurt mitbrachte. Und die Dynamo-Verantwortlichen wurden nicht enttäuscht: Stark spielte nahezu konstant stark auf und setzte sich in den ersten 17 Saisonspielen an die Spitze der SPORTBUZZER-Rangliste. Anzeige

Stark verpasst nur 26 Minuten

Der Neuling mit der Löwenmähne bestritt beim Wintermeister alle Liga-Partien von Beginn an, wurde lediglich dreimal in der Schlussphase ausgewechselt. So verpasste er nur 26 Minuten, war einer von nur drei Dynamo-Profis, die in jeder Drittliga-Partie eingesetzt wurden. Nur Torwart Kevin Broll bestritt mehr Minuten, der Spieler der Saison 2019/20 war der einzige Kicker, dem keine Minute entging. Doch der Schlussmann wurde von den SPORTBUZZER-Redakteuren im Schnitt einen Tick schlechter benotet als Stark, weswegen der Vizekapitän zur Winterpause auf dem Platz an der Sonne thront.

DURCHKLICKEN: Das SPORTBUZZER-Barometer für die Dynamo-Hinrunde Die Spieler erhalten nach jedem Spiel entsprechend ihrer Leistung eine Note zwischen 1 und 6. Die Noten haben folgende Bedeutung: 1- bundesligareif, 2 - Volltreffer, 3 - tadellos, 4 - Mitläufer, 5 - überfordert, 6 - Totalausfall. Wir vergeben auch halbe Noten. Der Quotient aus der Gesamteinsatzzeit eines Spielers in Minuten und seiner Durchschnittsnote ergibt den Wertigkeitskoeffizienten (WK), der Auskunft darüber gibt, wie wertvoll der Spieler für seinen Verein tatsächlich war. Nur ein Profi, der regelmäßig und gut spielt, hilft einer Mannschaft wirklich weiter. Ohne Profi-Einsatz bei Dynamo blieben Patrick Wiegers, Stefan Kiefer und Simon Gollnack. ©

Zwar bot Stark in den Heimspielen gegen Mannheim (1:1) und Zwickau (1:2) sowie beim 1:2 in Saarbrücken auch schwächere Leistungen, als er jeweils eine Vier kassierte, doch in den übrigen Partien trumpfte er auf, erkämpfte sich beim 1:0 gegen Magdeburg und dem 3:1 in Halle zweimal sogar eine 1,5. Der Abräumer vor der Abwehr besticht durch hohe Einsatzbereitschaft, Zweikampfhärte und ein gutes Stellungsspiel. Zudem ist der 30-Jährige ein gefährlicher Rückraumschütze, was seine drei Ligatreffer und das Pokaltor beim 4:1 gegen den Hamburger SV unterstreichen.

Knipping – eine echte Bank

Der im Winter-Klassement zweitplatzierte Broll konnte insgesamt seine guten Leistungen aus dem Vorjahr bestätigen, als er einer der ganz wenigen Spieler mit konstant soliden Auftritten gewesen war. Startete der gebürtige Mannheimer anfangs etwas schwankend, wurden seine Leistungen nach dem 0:1 in Ingolstadt, wo er mit einer 4,5 am schlechtesten bewertet wurde, wieder deutlich besser. Sein schwerer Patzer beim 2:4 am 17. Spieltag in Köln (Tagesnote 4) hatte zum Glück keinen Einfluss auf den Spielausgang. Schwächere Spiele glich der 25-Jährige mit vielen guten Paraden in den übrigen Partien aus. Siebenmal blieb er ohne Gegentor. Ein Wechsel auf der Torwartposition war zum Leidwesen von Routinier Patrick Wiegers nie ein Thema.

Von Anfang an gesetzt und unumstritten war auch Innenverteidiger Tim Knipping. Der 28-Jährige, der vom Zweitligisten Jahn Regensburg gekommen war, erkämpfte sich wie Stark die Durchschnittsnote 3,0 und hätte mit einem guten Spiel mehr noch weiter vorn landen können, wenn er nicht am 3. Spieltag beim 0:3 bei den Bayern-Bubis in der 83. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen und so das Heimspiel gegen Magdeburg (1:0) verpasst hätte. Der 1,90 Meter große Abwehrrecke bildete mit Sebastian Mai ein stabiles Duo in der Innenverteidigung und später mit Marco Hartmann eine reißfeste Dreierkette. Seine Kopfballstärke kam insbesondere in der Defensive zum Tragen; ein Tor vorn fehlt ihm noch, obwohl Dynamo Standards neuerdings besser nutzt.

Dauer(b)renner Daferner

Eine richtig gute erste Saisonhälfte, die allerdings erst mit den Spielen bei Türkgücü München (11. Januar) und gegen Mitabsteiger Wehen Wiesbaden (23. Januar) komplett ist, spielte auch Christoph Daferner. Der letztes Jahr vom SC Freiburg nach Aue verliehene und dort weitgehend unauffällige Stürmer war mit seiner Lauffreude, seiner Robustheit und seiner Torgefahr einer der Dynamo-Kicker, die am meisten auf sich aufmerksam machen konnten.

Fünf Tore und vier Vorlagen des mannschaftsdienlichen und vorn variabel einsetzbaren Stürmers können sich sehen lassen. Zweimal bekam Daferner eine 1,5 (beim 3:0 gegen Meppen und beim 4:2 in Köln), bei der Viktoria konnte er im letzten Punktspiel anno 2020 mit einem Tor und einer Vorlage glänzen. Auch in den beiden DFB-Pokalspielen wirkte er mit, schoss beim 4:1 gegen den HSV das 3:0. In der Liga sicherte er sich den drittbesten Notenschnitt. Seine 2,75 wurden nur von Oldie Hartmann (2,40) und Pascal Sohm (2,33) getoppt, die beide aber nur fünf- bzw. dreimal bewertet werden konnten.

Königsdörffer überrascht alle

Die größte Überraschung in den ersten 17 Spielen war sicher der forsche Auftritt von Ransford-Yeboah Königsdörffer. Der 19-jährige Berliner, der letztes Jahr schon in der 2. Bundesliga reingeschnuppert hatte, mauserte sich unter Kauczinski zum Stammspieler und verdrängte den Ex-Ingolstädter Agyemang Diawusie aus der ersten Elf. Vier Tore und zwei Vorlagen in 16 Spielen, von denen er zwölf von Beginn an bestritt, sind mehr, als man von „Ransi“ erwarten durfte.

Im SPORTBUZZER-Ranking landete Königsdörffer sogar noch vor Spielmacher Patrick Weihrauch, der seinen Stammplatz zeitweise an den noch spät verpflichteten Marvin Stefaniak verlor. Doch Weihrauch, der im Pokal und beim 1:0 in Kaiserslautern (Note 2) stark begonnen hatte, dann aber unter seinen Möglichkeiten geblieben war, holte nach seinem Hänger auf. Nachdem er beim 2:1 gegen 1860 München sogar eine Fünf hatte schlucken müssen, startete er durch. Beim 3:1 in Rostock bereitete er zwei Tore vor und wurde mit einer glatten Eins belohnt. Gegen Duisburg (3:0) und Verl (4:1) gelangen ihm jeweils ein Tor und eine Vorlage.