Die Null gehalten: Dynamo Dresdens Kevin Broll lässt Verls Eilers verzweifeln

Paderborn/Dresden. Drei Spiele ohne Gegentreffer – das kann sich nicht nur Dynamo Dresdens neuer Trainer Alexander Schmidt auf die Fahne schreiben, sondern auch Torwart Kevin Broll. Bei den Siegen gegen Duisburg (1:0) und Uerdingen (2:0) hatte der 25-Jährige zwar nicht übermäßig viel zu tun und notfalls, wie beim Lattentreffer der Krefelder, auch mal eine Portion Dusel. Aber am Dienstagabend bei der Nullnummer gegen den SC Verl, die einen schmeichelhaften Auswärtszähler einbrachte, lieferte er dann ein wahres Meisterstück ab. Anzeige

Kasten zum 16. Mal sauber geblieben

„Wir hatten in der einen oder anderen Situation das nötige Spielglück und einen herausragenden Kevin Broll im Tor“, lobte Schmidt seinen Schlussmann. Denn der erwischte bei der Partie in Paderborn einen Sahnetag, packte allein in der ersten Halbzeit vier-, fünfmal richtig zu und ließ Verls eigentlich als sehr treffsicher bekannte Angriffsriege ziemlich verzweifelt zurück – so auch Ex-Dynamo-Torjäger Justin Eilers. Dessen Kopfball hatte Broll mit einer Blitzreaktion noch an die Latte abgewehrt (18.).

DURCHKLICKEN: Die Fotos zum Spiel Dynamo Dresden kommt beim SC Verl nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. ©

„Eile“ war davon so angestachelt, dass er sich später seiner geplanten Auswechslung widersetzte, um dem SGD-Keeper doch noch ein Tor einzuschenken. Doch diese Hoffnung war vergebens. Bis zum Abpfiff hielt der gebürtige Mannheimer seinen Kasten sauber – schon zum 16. Mal in den bisherigen 35 Punktspielen. Das ist Ligaspitze vor 1860 Münchens Marco Hiller (14) und dem Rostocker Markus Kolke (13). Die „weiße Weste“ ist Broll in den übrigen drei Partien der 3. Liga also kaum mehr zu nehmen.

„Heute muss man Brollo loben“

Allerdings stand diesmal auch bei Dynamos Offensive die Null. Und das wurmte Kevin Broll: „Da muss so langsam mal die letzte Qualität nach vorn wieder stimmen. Wir können nicht immer hoffen und beten. Das muss auch mal gemacht werden! Ich will die zwei Spiele davor nicht schlecht reden. Aber diesmal hat das immens gefehlt, auch wenn der Kopf und die Beine vielleicht ein bisschen neben der Spur waren“, nahm er die „Abteilung Attacke“ nach dem Remis in die Pflicht.

Selbst die Defensivleistung ließ beim 0:0 gegen den forsch aufspielenden Aufsteiger einige Male zu wünschen übrig. „Heute muss man Brollo loben, der die eine oder andere Weltklasseparade gezeigt und uns damit einen Punkt gesichert hat“, wusste Innenverteidiger Tim Knipping, bei wem er sich zu bedanken hatte. Die in dieser Partie mehrfach umformierte Abwehrreihe wies einige Lücken auf. Ob es am Fehlen von Sebastian Mai lag? Der Kapitän musste wegen einer Knieverletzung passen.

Mai-Diagnose steht aus

„Er ist ein wichtiger Spieler für uns, hat eine Top-Mentalität und stabilisiert natürlich die Abwehr, aber wir brauchen nicht nach Ausreden suchen. Wir haben einen großen, guten Kader. Ich erwarte von jedem Spieler, dass er die Leistung abruft und entsprechend in der Viererkette verteidigen kann“, machte Alexander Schmidt klar und ärgerte sich besonders über eine Chance von Verls Lars Ritzka in der 90. Minute: „Das kann nicht sein, dass er durch zwei Mann so leicht durchgeht. Das darf einfach nicht passieren, da müssen wir besser verteidigen.“