Die Oma liegt goldrichtig: Melina Schröder wird im ersten Versuch Landesmeisterin im Stabhochsprung

Seit sieben Jahren ist Schröder nun schon beim Garbsener SC aktiv, und dort hat sie sich an fast allem versucht. 800-Meter-Lauf, Weitsprung, Hochsprung, Dreisprung – und sogar Stabhochsprung. „Das habe ich nur zum Spaß ausprobiert, mich gleich für die Landesmeisterschaft qualifiziert und die dann auch gewonnen“, erzählt das Multitalent ganz beiläufig, als ob es nichts Besonderes wäre. Ihr Favorit sei der Hochsprung, zuletzt habe sie sich aber auf den Dreisprung konzentriert, in dem sie es bis in den Bundeskader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes geschafft hat. „Das war mein Ziel und ist ein echt großer Erfolg, über den ich mich sehr gefreut habe“, sagt Schröder.

Dass Melina Schröder in der Leichtathletik gelandet ist, hast sie auch ihrer Großmutter zu verdanken. „Ich habe früher beim TSV Stelingen Fußball gespielt, dazu auch geturnt, bin aber immer viel und gerne gelaufen“, erzählt die 16-jährige Schülerin des Johannes-Keppler-Gymnasiums in Garbsen. Die Oma hat dann geguckt, was am besten zu Melina passen wurde – und entschied sich für die Leichtathletik.

"Olympia ist natürlich das große Wunschziel"

Von Anfang an ist es die Vielfalt der Sportart gewesen, die für die Garbsenerin der Beweis dafür war, dass ihre Großmutter einst alles richtig gemacht hat. „Ist schon toll, wie viele Möglichkeiten man in der Leichtathletik hat“, sagt sie. Noch viel mehr als im Turnen, und über Fußball müssen wir in dieser Hinsicht nicht reden. Und der Bundeskader soll nicht das Höchste der Gefühle bleiben. „Klar, wenn ich mir die großen Namen im Fernsehen angucke, wünsche ich mir auch, dass ich da mal hinkomme“, sagt Schröder. Sie trifft sich mit Freunden aus ihrem Verein, wenn Olympische Spiele, Weltmeisterschaften oder deutsche Meisterschaften im TV und im Internet übertragen werden. Zusammen wird genau verfolgt, was die bekannten Athleten so zeigen.

Und ein bisschen geträumt werden darf dann auch. „Olympia ist natürlich das große Wunschziel. Dort mal starten zu können, wäre toll“, sagt das GSC-Ass. In welcher Disziplin wäre ihr in diesem Fall sogar ziemlich gleich. „Zurzeit bin ich im Dreisprung am besten, aber bei Olympia wäre es mir echt egal“, sagt Melina Schröder. Sie kann sich glücklich schätzen, vieles so gut zu beherrschen – und das ist wohl wirklich nur in der Leichtathletik möglich. Gute Wahl, Oma Schröder!