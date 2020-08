"Die ostdeutsche Antwort auf Julian Nagelsmann": Ex-DFB-Ausbilder lobt Robert Klauß

2018 legte Klauß seinen Fußball-Lehrer an der Hennes-Weisweiler-Akademie des Deutschen Fußball-Bundes mit der Bestnote 1,0 ab - das schaffte nicht mal Julian Nagelsmann (1,3). „In meiner zehn Jahre langen Laufbahn als Ausbildungsleiter für die Fußball-Lehrer-Lizenz des DFB habe ich keinen zweiten Fall erlebt, in dem ein Bewerber mit so vielen Vorschusslorbeeren ins Rennen geschickt worden ist, wie dies bei Robert Klauß und seinem Umfeld der Fall gewesen“, berichtet Wormuth. „Robert Klauß, so hieß es durch die Blume, sei die ostdeutsche Antwort auf Julian Nagelsmann.“