"Die Pferde wollen laufen": Renntage auf der Neuen Bult ab September wieder mit Zuschauern?

Vesper dankte in diesem Zusammenhang den deutschen Buchmachern, die keine eigenen Wetten annehmen und ohne Provision die Wetten auf die Bahnen vermitteln. Auch der HRV konnte bei seinen bisherigen zwei Veranstaltungen am 7. und 21. Mai Gesamtumsätze von mehr als 800 000 Euro vermelden. Baum dämpft aber die Euphorie. „Das reicht gerade, um die Veranstaltungskosten zu decken und funktioniert, weil die Rennpreise halbiert sind.“

Der HRV-Chef vermisst die kurzweiligen Mottorenntage der Vergangenheit mit Publikum und Programm. „Natürlich hoffen wir, dass wir ab September wieder die Familien auf der Rennbahn begrüßen dürfen“, sagt Baum. Doch der pure Sport hat auch ohne Publikum viel Anziehungskraft. „Die Pferde wollen laufen“, sagt Baum. Und da auch die Jockeys, Trainer, Pferdeführer und Besitzer diesen Wunsch teilen, stehen am Sonntag gleich 13 Rennen auf dem Programm mit einem Teilnehmerfeld, das es in dieser Größenordnung selten zuvor auf der Neuen Bult gegeben hat. 146 Vollblüter gehen in die Startboxen, in drei Rennen kämpfen jeweils die Höchstzahl von 16 Pferden um die Prämien.

Wertvolle sportliche Prüfungen auf der Listenebene

Sportlich wertvolle Prüfungen auf Listenebene stehen um 12.55 Uhr mit dem „Pferdewetten.de – Pool & The Gang Cup“ über 1400 Meter (12 500 Euro Preisgeld) und um 15.30 Uhr mit dem RaceBets-Podcast-Rennen über 1900 Meter auf dem Programm. Um den Sieg bei den Fliegern mischt eine beachtliche Bult-Pferdephalanx mit. Moser schickt Caesara, Contessa, Let me know und Sharoka ins Rennen, Hans-Jürgen Gröschel bietet Belle Anglaise auf. Hoch gehandelt wird derzeit K Club, die von Erika Mäder trainiert wird. Die längere Distanz nehmen Akua’rella (Moser) und die von Bohumil Nedosrostek vorbereitete Perfect Pitch als heimische Vertreter auf. Favoritin in diesem Renne ist Sanora (Trainer Andreas Wöhler).