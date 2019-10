Die PK im Livestream: Hannover 96 vor dem Spiel Gastspiel beim Karlsruher SC

Im DFB-Pokal hat der Karlsruher SC die Niedersachsen ohne Mühe mit 2:0 aus dem Wettbewerb geschmissen. Am Samstag um 13 Uhr kommt es zum erneuten Duell: Hannover 96 gastiert im Wildparkstadion - und sinnt nach Rache. Für den Sonnabend ist Dennis Aogo weiter fraglich, er laboriert an Achilessehnenproblemen. Nebst der Langzeitverletzten Timo Hübers und Sebastian Jung wird auch Linton Maina (Probleme am Hüftbeuger) fehlen.