Wolfsburg-Sorgen um Brekalo: Erst abgefälscht ins Glück, dann angeschlagen runter

Besser hätte es am letzten Spieltag vor Weihnachten für den VfL kaum laufen können. Trotz fünf kurzfristiger Corona-Ausfälle zeigten die Wolfsburger gegen Stuttgart eine bärenstarke Leistung und belohnten sich mit einem knappen Sieg - es war der fünfte Heimerfolg in Serie. Damit nutzte die Glasner-Truppe den Patzer von Borussia Dortmund (am Freitag 1:2 bei Union Berlin) und kletterte auf Rang vier, der die Qualifikation zur Champions League bedeuten würde. "Wir können sehr zufrieden sein, die Punkteausbeute ist toll", freut sich Glasner, der aber betont: "Was mich am meisten freut, sind die Leistungen, die wir gezeigt habe. Ich sehe eine gute Entwicklung bei den Spielern und bei uns als Mannschaft."

Und die Leistung hat auch gegen den VfB gestimmt, das sah auch VfL-Torjäger Wout Weghorst so. "In der ersten Halbzeit hatten wir die besseren Möglichkeiten und waren besser", sagte der Niederländer, ärgerte sich aber auch über eine vergebene Chance in der ersten Halbzeit, als er seinen Meister in Stuttgart-Keeper Gregor Kobel fand. "Vielleicht muss ich da Vollspann schießen. Der Torwart meinte, er hat auf die Ecke spekuliert. Ich war etwas erschrocken, dass ich an den Ball kam und habe ihn nicht richtig getroffen", so der Angreifer, über den es heißt, er könnte den VfL im Winter Richtung Premier League verlassen. Auf die Frage, ob er lieber in der ersten englischen Liga oder in der Königsklasse spielen würde, sagte Weghorst: "Champions League ist geiler. Wir sind super drauf, für mich persönlich läuft es auch gut." Zu seiner Zukunft habe er "genug Fragen beantwortet. Wir entwickeln uns hier was Schönes, darauf liegt der Fokus."

Die Königsklasse ist noch weit entfernt, zu früh ist es noch in der Saison, um sich darüber Gedanken zu machen. Das internationale Geschäft soll es aber auf jeden Fall sein, das hatten die Wolfsburger als Ziel ausgegeben. Gegen Stuttgart hat der VfL einen weiteren Schritt in diese Richtung gemacht. "Wir können echt zufrieden sein mit dem Ausgang des Spiels und mit dem vierten Platz", so Rechtsverteidiger Ridle Baku. Gleichwohl sagte Weghorst: "Es war nicht der beste Fußball, sodass man am Ende von einem Unentschieden-Spiel sprechen kann." Ausschlaggebend für den insgesamt sechsten Bundesliga-Sieg sei die kompakte Defensive gewesen, wie Glasner betonte.