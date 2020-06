Die Ränge bleiben leer! Renntag in Leipzig nun doch ohne Publikum

Leipzig. Rolle rückwärts im Scheibenholz: Zum Galopprenntag am 27. Juni (Sonnabend) sind nun doch keine Zuschauer zugelassen. Der Renntag soll als so genannter „Geisterrenntag“ dennoch stattfinden.

Eigentlich waren für die „Leistungsprüfungen zur Zuchtwertfeststellung von Pferden nach dem Tierzuchtgesetz“ – so der offizielle Titel der Veranstaltung – unter Beachtung eines strengen Hygienekonzepts 700 Besucher zugelassen. Es wäre der erste Galopprenntag mit Publikum in Deutschland nach den Corona-Einschränkungen gewesen. Den Ausrichtern im Scheibenholz lagen alle erforderlichen Genehmigungen vor, auch die von Ordnungsamt und Gesundheitsamt. Am Dienstag zog das Ordnungsamt der Stadt Leipzig die Genehmigung zurück.