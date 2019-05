Die Rechenspiele gehen los: So kann Hannover 96 noch die Klasse halten

Wie ist die Ausgangslage?

Das Team von Trainer Thomas Doll muss gewinnen. Und zwar nicht nur am Samstag, sondern auch in einer Woche in Düsseldorf, um überhaupt noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Der VfB Stuttgart, der aktuell auf Relegationsplatz 16 steht, darf in seinen Spielen gegen den VfL Wolfsburg und bei Schalke 04 keinen Punkt holen. Der Tabellen-17. Nürnberg darf gegen Mönchengladbach und Freiburg maximal vier Punkte holen. „Wenn man mit den Jungs spricht, merkt man: Wir haben die Möglichkeit, das Unmögliche zu schaffen. Die Hoffnung ist immer noch da, und sie ist auch groß“, sagte Doll.