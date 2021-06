Die Reizfigur im DFB-Team: Darum spaltet Leroy Sané Fußball-Deutschland

Bundestrainer Joachim Löw wird personell umbauen im EM-Achtelfinale gegen England am Dienstagabend (18 Uhr, ARD und Magenta TV) im Londoner Wembley-Stadion. Zum einen, weil er vielleicht muss: Mit Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger fehlten am Sonntag beim Training zwei Profis, die bisher in allen drei Spielen in der Startelf standen. Gündogan hatte sich gegen Ungarn eine Schädelprellung zugezogen und absolvierte eine Fitnesseinheit. Rüdiger musste wegen einer leichten Erkältung passen. Beide nahmen am Montag aber am Abschlusstraining teil und reisten mit nach England. Ob sie in der Anfangsformation stehen? Zumindest bei Gündogan bleiben Fragezeichen. Anzeige

Zum anderen, weil Löw Veränderungen will: Thomas Müller hat nach seiner Knieverletzung schon grünes Licht gegeben und wird in die Startelf zurückkehren. Damit dürfte Leroy Sané wieder auf die Bank rutschen. Der 25-Jährige durfte für Müller gegen Ungarn (2:2) ran – und nutzte seine Chance nicht. Schlimmer noch: Sané wurde von den eigenen Fans ausgepfiffen, als er kurz vor Schluss einen schlampigen Pass spielte und damit die Möglichkeit auf den Gruppensieg verschenkte. "Wir hätten sogar den Siegtreffer machen können", kritisierte Löw später. In einer weiteren Szene drosch Sané einen Eckball (gefühlt) kilometerhoch in den Strafraum, der Ball landete knapp neben der gegenüberliegenden Eckfahne im Seitenaus.

Sané wirkte schon während der EM-Vorbereitung mitunter wie ein Fremdkörper im DFB-Team

Sané spaltet die Nation – mal wieder. Er bleibt die Reizfigur der Nationalelf. Intern erhält er viel Zuspruch. "Er hat Gas gegeben, defensiv gearbeitet. Darauf kann er aufbauen", verteidigte Serge Gnbary seinen Teamkollegen nach dem Ungarn-Auftritt. "Bei dem Talent und der Spielstärke, die er hat, wird er sich immer durchsetzen. Persönlich kann ich nicht verstehen, warum gepfiffen wird." Auch Gündogan, der mit Sané aus gemeinsamen Zeiten bei Manchester City befreundet ist, spricht sich für seinen Kumpel aus. "Er muss das Gefühl haben, immer zu spielen, dann ist er unglaublich. So war das bei ManCity auch, da ging auch kein Weg an ihm vorbei", erklärte er. Im Moment führt aber kein Weg zu einem Stammspieler Sané im DFB-Team.





Schon in der EM-Vorbereitung in Seefeld (Österreich) wirkte der Wuschelkopf mitunter wie ein Fremdkörper in der Mannschaft, der abseits der Kollegen steht und gerne sein eigenes Ding macht. Erneut wurden Fragen nach der richtigen Einstellung laut. Nicht das erste Mal. Während das DFB-Team mit vielen Talenten 2017 den Confed-Cup gewann, ließ sich Sané die Nase richten. Ein medizinisch notwendiger Eingriff, der aber auch später hätte stattfinden können. Seinen kompletten Rücken ziert ein Tattoo von sich selbst in Jubelpose. "Leroy ist kein Arschkriecher. Das war er noch nie. Entweder der Trainer nimmt mich so, wie ich bin oder er soll es lassen. Ich glaube, so denkt Leroy", beschrieb ihn Aytekin Samast, sein Jugendtrainer bei Wattenscheid 09, vor einiger Zeit gegenüber dem SPORTBUZZER.

Sané zeigt seine Qualitäten auf dem Platz zu selten

Ihn nicht so zu nehmen wie er ist, dazu entschloss sich Löw vor der WM 2018, strich Sané aus dem Kader für das Turnier und musste dafür heftige Kritik einstecken. Die Einstellung war auch damals das (Haupt-)Problem. Vor der EM hat sich Löw nun für Sané entschieden. Von der Qualität her gehört der Offensivspieler unbestritten zu den besten Fußballern im Team – auf dem Platz zeigt er seine Qualitäten zu selten. Weil er weiß, dass er so gut ist und dadurch die letzten Prozentpunkte fehlen, die ihn wirklich zum Unterschiedsspieler machen? Die Fans und Löw können nur hoffen, dass Sané nicht so denkt.