"Die richtigen Schlüsse gezogen": Die Stimmen zum 96-Sieg über den 1. FC Heidenheim

Der Bann ist gebrochen: Hannover 96 hat sich mit den 1:0-Heimsieg über den 1. FC Heidenheim den ersten Saisonsieg sichern können. In einer umkämpften Partie kam das Team von Trainer Jan Zimmermann zwar erst spät im ersten Durchgang, dafür aber fortlaufend immer besser ins Spiel und übernahm mehr und mehr die Kontrolle. In Sachen Chancenerarbeitung blieb das Team seinem Trainer zwar noch etwas schuldig, dennoch ging der letztlich etwas glückliche Sieg durch das 1:0 in der 88. Minute durch Hendrik Weydandt in Gänze in Ordnung.

Nach der Partie haben sich neben dem Torschützen und seinem Trainer auch 96-Kapitän Marcel Franke und Heidenheims Coach Frank Schmidt zu Wort gemeldet. Was sie über die Partie zu berichten hatten, erfahrt ihr in der Galerie mit den Stimmen zum Spiel.