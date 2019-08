Die Roten in Noten: Die 96-Einzelkritik nach dem Auswärtssieg in Wiesbaden

Hannover 96 kann doch noch in der Fremde gewinnen. Nach der langen Auswärts-Durststrecke gewinnt 96 beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:3. Das zeichnete sich bereits in der ersten Hälfte ab. Cedric Teuchert nimmt einen langen Ball im letzten Drittel an, sein Gegenspieler rutscht aus. Der Stürmer kann unbedrängt auf seinen Kollegen Marvin Ducksch ablegen, der seinen ersten 96-Treffer erzielte. In der zweiten Hälfte traf Florent Muslija mit einem strammen Flachschuss und noch einmal Ducksch per Elfmeter. So waren die 96-Profis gegen Wehen Wiesbaden in Form.