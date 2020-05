Die Roten in Noten: Die 96-Profis nach dem Osnabrück-Spiel in der Einzelkritik

Hannover 96 gewinnt mit 4:2 (1:1) gegen den VfL Osnabrück. Für 96 war es das erste Spiel nach der Corona-Pause, was zum Beginn der Partie auch spürbarbar war. Nach nur kurzer Zeit gingen die Osnabrücker durch einen Elfmeter nach Foul von Dominik Kaiser in Führung. Kaiser legte wenig später das 1:1-Kopfball-Eigentor durch Joost van Aken vor. 96 startete verschlafen in den zweiten Durchgang. In der 47. Minute traf Osnabrück zum 2:1, bis Marvin Duksch und Henne Weydandt eingewechselt worden.