Die Roten in Noten: Die Spieler von Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue in der Einzelkritik

Ducksch gelingt der Anschluss

Im zweiten Durchgang hätte Julian Korb fast ins eigene Tor getroffen. Bei einem Klärungsversuch in der 53. Minute lenkt der Verteidiger den Ball an den Pfosten. Noch einmal Glück gehabt, doch eine Viertelstunde später ist der Ball dennoch drin. Aue kontert, Florian Krüger schickt Clemens Fandrich perfekt in den Strafraum, der Ratajczak umkurvt und einschiebt (67.). Zuvor sah Korb nicht gut aus, er steht zu weit weg vom Torschützen.

Marvin Ducksch konnte noch den Anschlusstreffer per Kopf erzielen (79.), doch am Ende blieb es bei der 1:2-Niederlage. So waren die Spieler von Hannover 96 gegen Aue in Form.