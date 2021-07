Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Hansa Rostock in Form

Das war einfach zu wenig: Nach dem gelungenen Saisonstart gegen Werder Bremen hat Hannover 96 das erste Heimspiel der Saison verloren. Gegen Aufsteiger Hansa Rostock mussten sich die Niedersachsen nach einem enttäuschenden Auftritt mit 0:4 (0:1) geschlagen geben.

Kalte Dusche nach der Pause

Die rund 14.000 Zuschauer in der HDI-Arena bekamen ein zähes Spiel mit wenigen Torraumszenen zu sehen. Kurz vor der Pause hat es die Roten dann eiskalt erwischt: Hanno Behrens traf sehenswert in den Winkel und brachte die Gäste in Führung (40.). In Hälfte zwei ging es für das Team von Jan Zimmermann nicht besser weiter. Fast direkt nach dem Wiederanpfiff erhöhte John Verhoek auf 0:2 (46.). Den Schlusspunkt setzte Nik Omaldic mit dem 0:3 in der dritten Minute der Nachspielzeit (93.) Die Einzelkritik zum Spiel.