Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Darmstadt 98 in Form

Hannover 96 unterliegt am 31. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga dem SV Darmstadt 98 mit 1:2. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit entwickelte sich im zweiten Durchgang eine bessere, eine schwungvollere Partie. Marvin Ducksch brachte Hannover fast aus dem Nichts in der 50. Spielminute mit dem ersten Torschuss der 96er in Führung. Nur fünf Minuten später erzielte Darmstadts Marvin Mehlem den 1:1-Ausgleichstreffer.

Anzeige

Die Lilien blieben am Drücker, übernahmen nach unglücklichem Klärungsversuch von Rückkehrer Timo Hübers durch Mathias Honsaks (68.) 2:1 die Führung. In der Schlussphase drückte Hannover nochmals. Kenan Kocak wechselte frische Offensivkräfte ein, wollte sich gegen die Niederlage stemmen. Doch auch die Einwechslungen führten nicht zu dem gewünschten Ergebnis - die Niederlage war verdient. Wie die Spieler von Hannover 96 gegen den SV Darmstadt in Form waren, erfahrt Ihr in unserer Galerie mit den Einzelkritiken.