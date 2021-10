Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis bei Jahn Regensburg in Form

Hannover 96 verliert am 11. Spieltag der 2. Fußballbundesliga sein Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg mit 1:3. Während sich die Roten vor allem im ersten Durchgang viel zu harmlos präsentierten, zeigten die Umstellungen zur Pause Wirkung und Hannover konnte dem Jahn zuindest im zweiten Durchgang auf Augenhöhe begegnen und sich Torchancen erspielen.

Regensburgs Sarpreet Singh markierte in der 17. Spielminute in Arjen-Robben-Manier von links nach innen ziehend die 1:0-Führung für den SSV. Ein ganz krummes Ding vom Marcel Franke im eigenen Strafraum konnte der wohl auch von der Sonne geblendetet Martin Hansen nicht klären, der Ball fiel Carlo Boukhalfa auf der Tornlinie vor die Füße und der staubte dankend zum 2:0 (22. Minute) ab. Regensburg hätte zur Pause fast schon höher führen müssen. Nach der Pause wurde 96 endlich gefährlicher, was vor allem am eingewechselten Sebastian Kerk lag, der in der 55. Minute einen Freistoß gen Strafraum schickte, der an allen Spielern vorbei ins Tor zum Anschluss segelte. 96 versuchte in der Folge, noch zum Ausgleich zu kommen, doch die Offensivbemühungen blieben ohne Erfolg und der Jahn schlug in der Nachspielzeit durch Joel Zwarts (90+3) nochmals zum Endstand zu.