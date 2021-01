Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen den FC St. Pauli in Form

Ein absoluter Traumstart brachte den FC St. Pauli früh in Führung. Schon nach 71 Sekunden erzielte Rodrigo Zalazar das erste Tor für die Gäste. Die Roten schienen völlig von der Rolle - und kassierten schon in Spielminute zehn Gegentreffer Nummer zwei. Guido Burgstaller traf per Kopf zum 0:2 (10.). Bereits vor der Pause hätten die Kiezkicker höher führen können, 96 dagegen lieferte einen katastrophalen Auftritt ab.

Anzeige

Haraguchi mit Doppelpack

In Halbzeit zwei drehten die Roten dann allerdings auf. Dank eines Doppelpacks von Genki Haraguchi (53., 55.) stand es kurz nach dem Wiederanpfiff plötzlich 2:2. Die Niedersachsen wirkten in der Folge wie ausgewechselt und hatten gleich mehrere Chancen auf den Siegtreffer. Eine der besten Möglichkeiten vergab der eingewechselte Florent Muslija rund 15 Minuten vor dem Abpfiff. In der zweiten Minute der Nachspielzeit wurde das böse bestraft und Igor Matanovic erzielte das 2:3 für St. Pauli.