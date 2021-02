Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Greuther Fürth in Form

Hannover ist gut in das Spiel gestartet. Nach vier Minuten haben sich die Gastgeber erstmals gefährlich in den Fürther Strafraum kombiniert, doch Genki Haraguchi wurde im letzten Moment am Abschluss gehindert. Im Verlauf der ersten Hälfte kamen die Kleeblätter zunehmend besser in die Partie und erspielten sich gleich mehrere Großchancen. Entlastung gab es auf Seiten der Niedersachsen nur noch selten. Der erste echte Abschluss landete dann aber direkt im Netz. Kurz vor der Pause brachte Aktivposten Genki Haraguchi die Roten in Führung (41.).

Anzeige

Doumbouya trifft

In der zweiten Halbzeit stand die 96-Defensive immer mal wieder unter Hochdruck. Doch auch die Roten kamen mehr und mehr zu ihren Chancen. Vor dem gegnerischen Kasten lauerten Ducksch und Co. auf Konter. Havard Nielsen sorgte dann zwar für den Ausgleich (68.), doch die Niedersachsen schlugen unmittelbar zurück (70.). Der eingewechselte Moussa Doumbouya traf zum 2:1. Für die drei Punkte reichte es am Ende aber nicht. Fürth-Joker Dickson Abiama sorgte in der 76. Minute für den 2:2-Ausgleich.