Die Roten in Noten: So waren die Profis von Hannover 96 gegen Stuttgart in Form

Es ging hin und her - am Ende trennt sich Hannover 96 mit 2:2 vom VfB Stuttgart. Marvin Ducksch brachte die Roten in der ersten Halbzeit in Führung. Insgesamt eine starke erste Hälfte, die die Elf von Kenan Kocak zeigte - lediglich versäumte es sein Team das 2:0 nachzulegen. Kurz nach der Halbzeit schockte Stuttgarts eingewechselter Gonzalez 96 nach nur 12 Sekunden. Der Argentinier traf zum 1:1. Und der VfB legte in persona von Silas Wamangituka nach. Auch auf Seiten von 96 traf ein Joker: Edgar Prib erzielte das 2:2. In einer vogelwilden Schlussphase, in der beide Teams auf den Siegtreffer drängten, fiel allerdings kein Treffer mehr.

So waren die Spieler von Kenan Kocak gegen Stuttgart in Form: