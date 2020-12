Die Roten in Noten: So waren die Spieler von Hannover 96 in Heidenheim in Form

Hannover 96 hat mit 0:1 (0:1) beim 1. FC Heidenheim verloren. Schon in der Anfangsphase machte die Kocak-Elf keine gute Figur. In der 3. Minute hatten die Gastgeber die erste Großchance, doch Robert Leipertz verfehlte das Tor mit seinem Schlenzer knapp. Nach 20 Minuten passierte dann das, was passieren musste - und Heidenheim ging in Führung. Torschütze war ausgerechnet Christian Kühlwetter, vor dem 96-Innenverteidiger noch unter der Woche gewarnt hatte.

Hult ein Lichtblick

Die Niedersachsen kamen nicht wirklich in die Partie und erspielten sich vor allem in Halbzeit eins nur wenig Chancen. Einer der Lichtblicke in der Kocak-Elf war (wieder einmal) Niklas Hult. Der Schwede machte auf der linken Seite ein gutes Spiel und sorgte auch in der Offensive hin und wieder für Gefahr. Im zweiten Durchgang wirkte 96 zwar wacher, doch die richtig guten Chancen blieben aus.