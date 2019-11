Die Spannung am Boxring steigt: Bösel fordert den Schweden Fornling

Halle. Es soll Deutschlands Boxkampf des Jahres werden. Vor dem ersten Rundengong steht fest: Wenn Dominic Bösel am Samstagabend in Halle den Schweden Sven Fornling um den IBO-Weltmeistertitel im Halbschwergewicht sowie den noch kürzlich hinzugekommenen WBA-Interimstitel herausfordert, dann hat der Freyburger einen harten Weg hinter sich. Am Freitag standen bei Bösel 79,2 Kilogramm auf der Waage. „Das war noch mal stressig, wenn die letzten Pfunde abgekocht werden müssen“, sagte Mitteldeutschlands bester Boxer.

Halbes Jahr Training

Ein halbes Jahr hat der 30-Jährige für diesen Moment trainiert. Unzählige Fitnesseinheiten und Sparringsrunden standen auf dem Programm. Auch im Hintergrund lief die Vorbereitung auf Hochtouren, erklärt der Chef des SES-Boxstalls und Promoter Ulf Steinforth. „Seit März haben wir an diesem Kampf gebastelt.“ Er prophezeit, dass noch viel mehr möglich ist: „Wenn Dominic gut boxt und den Titel holt, kann er eine der Gallionsfiguren für das deutsche Boxen werden.“

Ein Kampf vor internationalem Publikum sei in Zukunft möglich. Im Laufe dieser Woche wurde bekannt, dass SES einen Fernsehdeal mit dem bekannten amerikanischen TV-Sender ESPN einfädeln konnte und der Kampf Bösel gegen Fornling auch in den Vereinigten Staaten übertragen wird. Zudem habe man mit dem Streaminganbieter DAZN in Kontakt gestanden. Die Weichen sind also gestellt.