Die Spannung steigt: RB Leipzig reist am Samstag nach Lissabon

Leipzig. Der Countdown läuft, das nach dem 2013er Krimi unterm Lotter Autobahnkreuz größte Spiel in der RB-Geschichte nähert sich sekündlich. Am 13. August blickt die Fußball-Welt von 21 Uhr an ins Estadio José Alvalade, Wohnzimmer von Sporting Lissabon, Ausbildungsclub von Sixpack Cristiano Ronaldo.

50.000 Zuschauer passen rein, Corona-bedingt werden beim von Sky live übertragenen Champions-League-Viertelfinale nur ein paar Hundert Werktätige dabei sein, wenn der hochtalentierte Julian Nagelsmann, 33, seinem hochdekorierten Trainerkollegen Diego Simeone, 50, zeigen will, wo der Frosch die Locken hat.

Der Sieger trifft im Halbfinale am 18. August im Estadio da Luz auf Atalanta Bergamo mit dem deutschen Senkrechtstarter Robin Gosens oder die von Thomas Tuchel trainierte Weltauswahl Paris St. Germain.

Türkisches Bad und Kleopatra-Schaumbad im Hotel

Kann Halstenberg? Am Freitag steigt am Cottaweg ein clubinterner Test Elf gegen Elf. Der soll Nagelsmann Hinweise geben, wen er gegen Atletico bringen kann/muss. Der Test ist insbesondere für die Besetzung der Innenverteidigung und im Hinblick auf Nationalspieler Marcel Halstenberg wichtig. Der 28-Jährige musste zuletzt wegen Rückenproblemen individuell üben, ist inzwischen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, bleibt aber fraglich.

Julian Nagelsmann ist ein Trainer, der im Zweifel lieber einen zu 100 Prozent fitten Mann aus dem zweiten Glied, als einen zu 90 Prozent fitten Stammspieler bringt.

Abflug: Am Sonnabend, 15.10 Uhr, hebt der Charterjet Richtung Lissabon ab. An Bord: Rund 70 Damen und Herren – und Hoffnung auf Verlängerung der Reise über den 13. August hinaus. Das RB-Hotel „Palácio Estoril Golf and Spa“ ist eine der besten Adressen in Portugal, bietet Fünf-Sterne-Luxus, Türkisches Bad und Kleopatra-Schaumbad, wird bevorzugt von Pärchen genutzt.

RB trainiert im Stadion des Zweitligisten Estoril

Wer noch nicht vollends von der eigenen Beziehung überzeugt ist, wird dort überzeugt. Die Roten Bullen haben zwei Etagen für sich. Dazu gehören Speise-, Athletik- und Besprechungsraum. Wie auch eine Räumlichkeit, in dem die Corona-Tests stattfinden. Getestet wird/wurde vor der Abreise, drei Tage vorm Spiel und 24 bis 30 Stunden vorm Anpfiff.

Leibesübungen: Trainiert wird im Estádio António Coimbra da Mota von Zweitligist GD Estoril Praia. Der Club soll sich in den Fängen eines Unternehmens befinden, das Talente ausbildet, um sie gewinnbringend zu verkaufen. Julians Nagelsmänner trainieren einmal täglich und sollen ansonsten die Hotelanlage nicht verlassen.