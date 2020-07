Einer der Weltbesten: Die spektakuläre Motoball-Karriere von Edmundas Zilius 

Wenn Benzingeruch in der Luft liegt und laute Motorengeräusche zu hören sind, geht Edmundas Zilius das Herz auf. Das war früher so und ist heute nicht anders. Motoball - das ist sein Leben. Dem Kontrahenten das Leder abjagen, auf der Maschine über den Platz düsen, den Ball eng am Fuß, die gegnerische Abwehrreihe mit schnellen Wendungen austanzen und die Lücke zum Abschluss finden, darin war Zilius einst einer der Weltbesten. Mit der litauischen Nationalmannschaft hat er vor 40.000 Zuschauern gespielt. Eine Kulisse, die hierzulande beim Motoball undenkbar ist. Zehn Jahre trug Zilius auch das Trikot des 1. MSC Seelze, die beiden Söhne Dovydas und Vygandas sind in seine Fußstapfen getreten – sie sind seit langem Garanten des Erfolgs beim Club vom Kanal. Aber dazu später.

Edmundas Zilius wurde 1960 in Sibirien geboren. Die elterliche Familie war nach der sowjetischen Besetzung der baltischen Staaten in Folge des Hitler-Stalin-Paktes dorthin deportiert worden. Aufgewachsen ist er dann in Kretinga, einer Stadt im Westen Litauens. „Direkt bei uns im Ort gab es einen bekannten Motoballverein. Mit elf oder zwölf Jahren bin ich als Zuschauer im Stadion gewesen. Die Maschinen, das Tempo, es hat mich total fasziniert.“ Zunächst versuchte er sich jedoch beim Motocross in einem Nachbarklub und bewies dabei Talent. Das blieb dem Motoballtrainer aus Kretinga nicht verborgen, er warb den damals 15-Jährigen ab – und schob eine Sportlerkarriere an, die schnell an Fahrt aufnahm.

„Mein Beruf war Motoball“, sagt Zilius. „Ich bin anfangs parallel zur Schule gegangen und habe auch eine Ausbildung zum Elektriker abgeschlossen, aber es drehte sich im Grunde alles nur um Motoball. Als Profi habe ich dreimal am Tag trainiert, die Einheiten Kondition, Technik und Spielerisch. Für mich war es ein ganz normaler Ablauf, jeden Morgen um 9 Uhr in den Klub zu gehen und bis 16 Uhr zu trainieren. Immer Motoball - das war ein schönes Leben.“ Zu den Ligaspielen kamen zwischen 4000 und 8000 Zuschauer. Im Laufe der zwei Jahrzehnte, die Zilius für seinen Heimatklub Kretinga am Ball war, wurde er 13 Mal Litauischer Meister. Nicht nur mit dem Vereinsteam fuhr der drahtige, enorm ballgewandte, technisch versierte und sehr ehrgeizige Angreifer etliche Titel und Erfolge ein.